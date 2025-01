تزامنا مع ارتفاع الاسعار العالمية.. مكاسب جديدة للنفط العراقي

2025-01-03 13:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت أسعار النفط العراقي استقرارا على ارتفاع فوق الـ 73 دولاراً في الأسواق العالمية خلال ثاني ايام تعاملات العام. وسجل خام البصرة الثقيل 70.19 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 73.29 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.16- على التوالي تسليم اذار 2025. وارتفعت أسعار الخام العالمي، ايضاً حيث سجل خام برنت البريطاني 76.08 دولارا، …

