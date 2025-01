اسعار النفط تواصل الارتفاع.. برنت لاكثر من 76 دولارا

2025-01-03 13:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة على أمل أن تزيد الحكومات في مختلف أنحاء العالم دعم السياسات لتنشيط النمو الاقتصادي الذي يرفع الطلب على الوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 76.09 دولاراً للبرميل …

