2025-01-03 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن جهاز الأمن (الوطني) العراقي، يوم الجمعة، الإطاحة بعنصر من تنظيم داعش،أخفى عبوةً ناسفةً في مقبرة لتنفيذ هجومٍ إرهابي بطوزخورماتو ضمن محافظة صلاحالدين.

وذكرالجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني ألقى القبضعلى إرهابيٍّ كان يعتزمُ تنفيذ عملية تفجيرٍ باستخدامِ عبوة ناسفة في قضاءطوزخورماتو".

وأضافتأن المتهم وبحسب معلومات استخبارية تبين أنه ينتمي إلى ما يُسمى بـ"ولايةكركوكَ"، حيثُ تولى مهام توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرةِ، بالإضافةِإلى الترويج للعصابات الإرهابية عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاًلاعترافاتِهِ، فقد كُلف من قبل عصاباتِ داعش المهزومةِ بتنفيذِ عمليةٍ إرهابيةٍتستهدفُ القوات الأمنيةَ في طوزخورماتو، عبرَ زرعِ عبوةٍ ناسفةٍ كان قد أخفاها فيإحدى المقابر، بحسب البيان.