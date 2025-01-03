السيد الحكيم: أدعو جميع العراقيين إلى إعطاء مسألة الأمن القومي أولوية قصوى

2025-01-03 14:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الى إيلاء مسألة الأمن القومي أهمية قصوى، وترك جميع الخلافات جانباً.وقال السيد الحكيم في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد العراقي في النجف الأشرف وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنطقة اليوم تشهد تحولات كبیرة تستدعي من العراقيين الیقظة والتھیؤ لكل طارئ یمس أمن البلاد واستقراره السیاسي والاجتماعي والاقتصادي".وأضاف السيد الحكيم في كلمته "أن الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني الغاصب على لبنان وغزة واستهدافه لسيادة دول المنطقة كانت سبباً في حالة عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة", مشيراً الى أن "أي اختلال أو تغیير في موازین القوى في المنطقة من شأنه أن یؤثر في حجم التحدیات التي يواجهها باعتباره القلب النابض للمنطقة".وتابع: "على العراق أن یلعب دور الأخ الحريص في توحید المنطقة ولم شتاتھا ومنع أي محاولة لاستھداف شعوبھا واستقرارهم، وذلك عبر سیاسة خارجیة واعیة تراعي ظروف المنطقة وتطوراتھا".