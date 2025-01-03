الأمن الوطني يطيح بإرهابي خطط لتنفيذ هجوم إجرامي بطوزخورماتو

2025-01-03 14:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن جهاز الأمن الوطني،اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابي خطط لتنفيذ هجوم إجرامي بطوزخورماتو.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن "قوة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاءِ القبضِ على إرهابيٍّ كان يعتزمُ تنفيذ عملية تفجيرٍ باستخدامِ عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو".وأضاف أنه"وفقاً للمعلومات الاستخبارية، تبينَ أنَّ المتهم ينتمي إلى ما يُسمى بـ"ولاية كركوكَ"، حيثُ تولى مهام توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرةِ، بالإضافةِ إلى الترويج للعصابات الإرهابية عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لاعترافاتِهِ، فقد كُلف من قبل عصاباتِ داعش المهزومةِ بتنفيذِ عمليةٍ إرهابيةٍ تستهدفُ القوات الأمنيةَ في طوزخورماتو، عبرَ زرعِ عبوةٍ ناسفةٍ كان قد أخفاها في إحدى المقابر".