2025-01-03 14:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طوزخورماتو/، عراق اوبزيرفر أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على داعشيٍّ أخفى عبوةً ناسفةً في مقبرة لتنفيذ هجومٍ إرهابي بطوزخورماتو. وذكر اعلام الجهاز، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “قوةٌ من جهاز الأمن الوطني تمكنتْ من إلقاءِ القبضِ على إرهابيٍّ كان يعتزمُ تنفيذ عملية تفجيرٍ باستخدامِ عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو”. وأضاف: “ووفقاً للمعلومات …

