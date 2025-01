كشف آلية منح إجازة عمل للعاملين الأجانب في القطاع الخاص

2025-01-03 14:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن آلية منح إجازة عمل للعاملين الأجانب في القطاع الخاص، فيما كشفت عن وجود لجنة مختصة لمحاسبة المخالفين لشروط العمالة الأجنبية. وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “قسم الأجانب التابع لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، يقوم بمنح …

