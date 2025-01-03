اللجنة المنظمة لبطولة خليجي26 تتراجع عن تسمية طاقم تحكيم عراقي للمباراة النهائية

2025-01-03 14:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تراجعت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي26، يوم الجمعة، عن تسمية طاقم تحكيمعراقي لقيادة المباراة النهائية بين منتخبي عمان والبحرين.

وقررتاللجنة تكليف الطاقم القطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم لإدارة المباراة النهائيةبين عمان والبحرين بدلاً من الحكم العراقي مهند قاسم بعد اعتراض الجانب العماني علىتسميته.

وكانتاللجنة قد سمت طاقماً عراقياً تألف من: مهند قاسم حكم ساحة، وواثق مدلل حكم مساعد أول،وأحمد صباح حكم مساعد ثاني، وأحمد كاظم حكم VAR، وعمار عبد الرحمن مراقبالمباراة.

وتختتمبطولة خليجي 26 يوم غد السبت بمباراة بين منتخبي عمان والبحرين، والمقررة على ملعبجابر الأحمد الدولي في الساعة السابعة مساءً.

يذكرأن الحكم العراقي الدولي سامي ناجي قاد المباراة النهائية لدورة كأس الخليجالثالثة التي جرت في الكويت عام 1974 وانتهت بفوز الكويت برباعية نظيفة.