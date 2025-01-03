الأمن الوطني يطيح بداعشي أخفى عبوة ناسفة في مقبرة لتنفيذ هجوم إرهابي بطوزخورماتو

2025-01-03 14:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، الإطاحة بداعشي أخفى عبوة ناسفة في مقبرة لتنفيذ هجومٍ إرهابي بطوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاءِ القبض على إرهابي كان يعتزم تنفيذ عملية تفجير باستخدام عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو. ووفقاً للمعلومات الاستخبارية".

وبين أن "المتهم ينتمي إلى ما يسمى بـ"ولاية كركوك"، حيث تولى مهام توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرةِ، بالإضافةِ إلى الترويج للعصابات الإرهابية عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح جهاز الأمن الوطني أنه "وفقاً لاعترافاته، فقد كُلف من قبل عصاباتِ داعش المهزومةِ بتنفيذِ عمليةٍ إرهابيةٍ تستهدفُ القوات الأمنيةَ في طوزخورماتو، عبرَ زرعِ عبوةٍ ناسفةٍ كان قد أخفاها في إحدى المقابر".



