اليوم .. مباراتان لحساب الدور العاشر لنخبة اليد

2025-01-03 14:20:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور العاشر من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025).وذكر بيان لاتحاد كرة اليد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق بلدية البصرة سيضيف نظيره الكوفة على قاعة نادي نفط البصرة في الساعة 2 بعد الظهر".وأضاف البيان أن " قاعة نادي الجيش ستشهد مباراة فريقي الحشد والفتوة فيالساعة 2 بعد الظهر".