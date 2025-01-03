اليوم .. مباراتان لحساب الدور العاشر لنخبة اليد
2025-01-03 14:20:03 - المصدر: واع
بغداد-واع
تستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور العاشر من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025).
وذكر بيان لاتحاد كرة اليد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق بلدية البصرة سيضيف نظيره الكوفة على قاعة نادي نفط البصرة في الساعة 2 بعد الظهر".
وأضاف البيان أن " قاعة نادي الجيش ستشهد مباراة فريقي الحشد والفتوة في
الساعة 2 بعد الظهر".
تستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور العاشر من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025).
وذكر بيان لاتحاد كرة اليد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق بلدية البصرة سيضيف نظيره الكوفة على قاعة نادي نفط البصرة في الساعة 2 بعد الظهر".
وأضاف البيان أن " قاعة نادي الجيش ستشهد مباراة فريقي الحشد والفتوة في
الساعة 2 بعد الظهر".