2025-01-03 14:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادتقرر تعيين طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم لإدارة المباراة النهائية لخليجي 26 بين البحرين وعُمان.ويساعده كل من سعود أحمد وطالب سالم.

