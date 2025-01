وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق: أول لقاء دولي مع قائد الإدارة الجديدة

2025-01-03 14:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعةأجرى وزيرا خارجية فرنسا جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة، للقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، وذلك في أول زيارة لهما عقب سقوط نظام بشار الأسد.‎ ولدى وصولها دمشق، نشرت الخارجية الألمانية بيانا على لسان الوزيرة بيربوك، مؤكدة أن الزيارة مع نظيرها […]

