2025-01-03 14:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، الإطاحة بأحد عناصر تنظيم “داعش”، فيما لفت إلى أن المتهم أخفى عبوةً ناسفةً في مقبرة لتنفيذ هجومٍ إرهابي بطوزخورماتو. وذكر الجهاز في بيان، أن “قوةٌ من جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاءِ القبضِ على إرهابيٍّ كان يعتزمُ تنفيذ عملية تفجيرٍ باستخدامِ عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو”، مبينا: “وفقاً للمعلومات الاستخبارية، […]

ظهرت المقالة ضبط “إرهابي” أخفى عبوة ناسفة بمقبرة لتنفيذ هجومٍ في طوزخورماتو أولاً على ايشان.



