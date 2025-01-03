الهجرة: عودة السوريين المتواجدين بالعراق مرهون بتهيئة الظروف المناسبة

2025-01-03 15:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، أن الوزارة بدأت بتسيير رحلات الى لبنان لنقل ضيوف العراق الراغبين بالعودة، فيما بينت أن ملف عودة السوريين لم يتم فتحه وإعادة الراغبين مرهون بتهيئة الظروف المناسبة.وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ضيوف العراق والبالغ عددهم (22000) لم يعودوا جميعهم، بسبب توقف الطيران نتيجة الأحداث السورية الأخيرة وإرجاء النقل المجاني لطائرات شركة الخطوط الجوية العراقية"، لافتاً إلى أن "التفويج في الوقت الراهن لهم مستمر وسيستمر خلال الايام المقبلة".من جهة أخرى أوضح النوري، أن "ملف عودة السوريين لم يتم فتحه، ولكن هنالك الكثير ممن يرغب بالعودة منهم خاصة الذين خرجوا في ظل النظام السوري السابق"، مبيناً أن "الوزارة لم تتلق طلبات فعلاً لكن عندما يكون هنالك قرار سيتم إعادة جميع الراغبين، ولكن هذا الأمر يحتاج الى استعدادات كتأمين الحدود وتوفير وسائل النقل وغيرها".