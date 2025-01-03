2025-01-03 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للسيدات لكرة الصالات متوجهاً إلى دولة الكويت، يومالجمعة، للدخول في معسكر تدريبي وخوض مباراتين أمام نظيره الكويتي استعداداًلنهائيات آسيا في تايلاند.

وأوقعتالقرعة المنتخب العراقي النسوي في المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا التي تحتضنهاالصين 2025 وتختتم نهائياتها في تايلند، إلى جانب منتخبات فلسطين ولبنان والبحرينوتايلند.

وأقيمتالقرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 19 منتخباً آسيوياً.

وتمتقسيم المنتخبات على أربع مجموعات، ثلاث مجموعات منها تضم خمسة فرق، ومجموعة واحدةتتكون من أربعة فرق، وذلك للتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة عبر التجمعفي بلد واحد، خلال الفترة من 11 إلى 19 كانون الثاني/ يناير 2025.

وتتأهلتسعة منتخبات إلى النهائيات، أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب حاصل علىالمركز الثالث بين جميع المجموعات.