2025-01-03 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

ذكر مصدر امني، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، ان ضابط شرطة تعرض الى طعنات بـ "سكين"، جراء خلاف عائلي وسط البصرة.

وقال المصدر، لـ "بغداد اليوم"، ان "شجارا عائليا تسبب باصابة الضابط الذي كان يتمتع باجازته، وجرح اثنين اخرين من اقاربه"، ولاسباب عائلية لم يفصح عنها .

وبين ، ان الضابط تعرض لإصابات في منطقة الصدر والرقبة واليد اليمنى "بسكين حادة" بينما أصيب الطرف الآخر بجروح في الرأس واليدين، فيما جرحت امرأة قريبة للطرفين، باصابات في الرأس إثر ضربها بقضيب حديدي، موضحا ان الجميع حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاج اللازم في المستشفى.

وغالبا ماتسجل المستشفيات ومراكز الشرطة حالات متكررة لشجارات عائلية تنتهي بمأسي كبيرة.