2025-01-03 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، أن الوزارة بدأت بتسيير رحلات الى لبنان لنقل ضيوف العراق الراغبين بالعودة، فيما بينت أن ملف عودة السوريين لم يتم فتحه وإعادة الراغبين مرهون بتهيئة الظروف المناسبة. ونقلت الوكالة الرسمية عن وكيل وزارة الهجرة كريم النوري في تصريح تابعته عراق اوبزيرفر إن “ضيوف العراق والبالغ عددهم …

The post هل بدأ السوريون بمغادرة العراق والعودة لبلادهم؟ first appeared on Observer Iraq.



