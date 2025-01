2025-01-03 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر أسندت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي مهمة قيادة مباراة البحرين وعمان في نهائي النسخة 26 من المسابقة لصافرة قطرية. وسقود الحكم الدولي القطري عبدالرحمن الجاسم المباراة كحكم ساحة على أن يُساعده كلاً من سعود أحمد وطالب سالم. ويوم امس الجمعة، تحدثت مصادر خاصة، عن تولي الحكم العراقي مهند قاسم، مهمة …

