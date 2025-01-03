حزب الله العراقي يدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات بحق من يتطاول على "قادة النصر"

2025-01-03 15:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا حزب الله العراقي، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، الحكومة لاتخاذ إجراءات بحق من يتطاول على "قادة النصر".

وذكر الحزب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "لقد أرسى الشهداء القادة (رضوان الله عليهم) نهجاً جهادياً صلباً في مواجهة الاستكبار العالمي، وعلى رأسه أمريكا التي دأبت على احتلال البلدان، وإغراقها في مخططاتها الخبيثة، ومنها بلدنا العراق، فما كان لثلة من الشباب المؤمن إلا أن يقارعوها في منازلة الكرامة، لتُسفر عن انكسار آلتها العسكرية، وانهزام جندها، فخرجت مجبرةً تحت ضربات المقاومة الإسلامية، فكان ذلك النصر التاريخي في 31-12-2011".

واضاف ان "الهزيمة التي مُنيت بها أمريكا أرغمتها على إعادة حَبك مخططاتها الخبيثة في العراق والمنطقة، والتي كانت قد نسجت خيوطها لعقود، فدفعت بصنيعتها داعش، لترتكب الجرائم، وتعتدي على المقدسات، فوقف قادة النصر، وفصائل المقاومة الإسلامية، والحشد، قادة ومجاهدين كالجبال الراوسي في وجه أمريكا، وأجهضوا مشروعها مرة أخرى، بإرادة الشعوب الحرة التي لا تُقهر".

وتابع الحزب انه "بعد الهزائم المتلاحقة التي تجرعتها أمريكا في العراق والمنطقة، أمعنت في أساليبها الإجرامية المجبولة على الغدر، فصعّدت من استهدافها لمجاهدي المقاومة والحشد، وتمادت في غدرها ليبلغ ذروته في ارتكاب الجريمة الكبرى باغتيال قادة النصر، الحاج القائد الكبير قاسم سليماني، والحاج القائد أبو مهدي المهندس (رضوان الله عليهم)".

واشار الى انه "وتيرة غدر أمريكا تجاه القادة والمجاهدين في العراق والمنطقة لا تزال مستمرة، متوهمة أن ذلك سيُضعف روح المقاومة، ويُثني المجاهدين عن مواصلة طريق الحق ونصرة المستضعفين، لأنها تجهل أن المقاومة ليست جسداً فيُقتل، ولا صوتاً فيُخنق"، داعيا "الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه التطاول على مقام الشهداء، أو الانتقاص من تضحياتهم، صوناً لقدسية الدماء التي حمت الأرض والمقدسات، ولتبقى ذكراهم نوراً يهتدي به الأحرار، وشعلة لا تنطفئ في مسيرة الشهادة والسيادة".