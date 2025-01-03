الحكيم يطالب بدعم سوريا وتعزيز العلاقات الايرانية السعودية

2025-01-03 15:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، واھم من یظن أن العراق غیر قادر على تحقیق الأمن والسلام في المنطقة، وواھم من یظن أن العراق یتخلى عن قضیة فلسطین العادلة.

واكد الحكيم، في كلمة له في الاحتفالية المركزية السنوية الخاصة بذكرى استشهاد قادة النصر، وتابعتها "بغداد اليوم"، "علینا الاستمرار في دعمنا لفلسطین بجمیع السبل الممكنة، فقضیة فلسطین كانت وستبقى حاضرة في وجدان العراقیین"، مؤكدا رفضه القاطع التنازل عن حق الشعب الفلسطيني عن أرضه التي سلبها الكیان الإسرائیلي المحتل.

وفي الشأن السوري، قال "سيجد الشعب السوري من العراق كل الود والاحترام والتعاون والإسناد لبناء سوريا الديمقراطية المستقلة المستقرة المزدهرة التي تضمن حقوق جميع مواطنيها من دون تمييز أو تهميش".

وتمنى، أن "تستعید سوریا عافیتھا مجدداً، وأن تكون دولة قویة بشعبھا وبحكومة ممثلة لجمیع أطیافھا، فسوریا الحضارة والتاریخ یجب أن تبقى حرة أبیة كریمة وعزیزة".

وحث الحكيم، المجتمع الدولي بمساعدة سوریا وشعبھا في النھوض مجدداً، وإيجاد برنامج حقیقي یدعم عملیة البناء والتماسك الوطني بعیداً عن عقلیة الكراھیة والتطرف والاستبداد والإقصاء.

واهاب، بالشعب السوري أن "یكون واعیاً للمخاطر التي تحیط به، وأن یستفید من ظروف العراق وتجربته السیاسیة في بناء دولة قویة ممثلة لجمیع أطیاف الشعب السوري".

وطالب، بتقديم يد العون للشعب السوري، بقوله " مساعدة الشعب السوري ودعمه في استقلالیة خياره في النظام السياسي الذي یحكمه، ویجب أن تكون أبواب العراق مفتوحة للشعب السوري الشقیق الذي يربطنا معه تاریخ ومصیر مشترك"، متمنيا بضرورة السعي إلى تأسیس روابط إقتصادیة ومصالح مشتركة طویلة الأمد تنعم بھا شعوبنا وشعوب منطقتنا العربیة والإسلامیة.

كما اكد بكلمته، ضرورة "الاستمرار في دعم العلاقة الإیجابیة البناءة بین الجمھوریة الإسلامیة في إیران والمملكة العربیة السعودیة"، مؤكدا ان "التعاون بین هذين البلدین المسلمین یمثل قوة ومنعة للمنطقة ولايمكن التفریط بذلك مھما كانت التحدیات، فلا مناص من الاستمرار بدعم وتفعیل المبادرات البناءة بین البلدین المسلمین".

واستشهد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، برفقة اللواء الشهيد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وعدد من مرافقيهما جراء ضربة أمريكية بطائرة بدون طيار، استهدفتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني 2020 .