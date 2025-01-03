الجيش اللبناني يشتبك مع مسلحين سوريين عند الحدود الشرقية

2025-01-03 15:54:04 - المصدر: ايشان

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، اندلاع اشتباك مسلح بين عناصره ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون الواقعة في محافظة بعلبك الهرمل. وقال الجيش في بيان إن “سوريين حاولوا فتح المعبر غير شرعي مع سوريا أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاقه، فعمد عناصر الجيش على إطلاق نيرانا تحذيرية في الهواء وعمد السوريون إلى إطلاق النار باتجاههم […]

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