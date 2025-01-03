وزارة الداخلية توضح بشأن قضية ضباط النجف

2025-01-03 16:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، إيضاحاً حول قضية ضباط النجف، التي نشرها أحد الإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المعلومات التي نشرت في فيديو للإعلامي حيدر الحمداني، يتضمن قصة تورط مدير قسم استخبارات ومكافحة ارهاب قضاء النجف في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية صحيحة".

وأضافت أن "تلك المعلومات تعود لتاريخ 14 كانون ثاني 2023، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية باعتقالهم جميعا، واحالتهم للتحقيق لينالوا جزائهم العادل"، موضحةً أنه "من شهر تموز 2024 ولغاية الان هم رهن الاعتقال للمحاكمة على جرائمهم".

وبينت أنه "في الوقت الذي نحيي فيه الاعلام الاستقصائي العراقي في كشف اي خلل في مفاصل الدولة، نؤكد علي اهمية الانتباه إلى تاريخ المشكلة والإجراءات المتخذة بها ومحاسبة الذين ثبت تورطهم فيها".

وأكدت الداخلية حسب البيان أنها لن تتهاون أبدا في محاسبة من يثبت تورطه في اي جريمة او حالة ابتزاز المواطن.

كما نوهت وزارة الداخلية إلى أن أبوابها مفتوحة والرقم الساخن مفتوح امام اي مواطن لديه معلومات او شكوى او تعرض لابتزاز، او تعرض لتجاوز من منتسبيها".



