الاتحاد العراقي يوضح أسباب العودة البرية للمنتخب الوطني من الكويت

2025-01-03 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، توضيحاً بشأن عودة لاعبي المنتخب براً إلى البلاد بعد مغادرة بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.

وقال الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "يستغرب المعلوماتَ المغلوطةَ التي تداولتها عددٌ من وسائل الإعلامِ المُختلفة بشكلٍ متكررٍ بشأن تواجدِ (40) شخصاً من أعضاءِ الهيئةِ العامّة للاتحادِ في بطولةِ كأس الخليج المُقامة في الكويت، إذ ننفي هذا الموضوعَ جملةً وتفصيلاً، وإن تكرارَ سرد هذه القصة يقعُ ضمن الإساءاتِ المقصودة للهيئةِ العامةِ بغية إحداثِ شرخٍ في العلاقةِ المتينة مع اتحادِ الكرة".

وأضاف "كما نوضح أن الرحلة إلى دولةِ الكويت ذهاباً كانت عبر خطوطِ النقل الجويّ الطبيعيّة كسائر المسافرين الآخرين، وإن رحلةَ العودةِ إلى العراقِ إياباً جاءت عن طريقِ النقل البريّ لعَدمِ وجود حجوزاتٍ قريبةٍ، ولرغبةِ اللاعبين في العودةِ إلى أنديتهم مبكراً، فضلاً عن أن المركباتَ التي أقلتهم إلى بغدادَ كانت من الطرازِ الحديثِ الذي يوفر الراحةَ المناسبة في تلك الرحلة".

وتابع "نهيب بجميعِ وسائل الإعلام توخي الدقةِ والمصداقية في نقلِ المعلومات، وأخذها من مصدرها الرسميّ عبر المواقع والصفحاتِ الرسميّة الخاصة بالاتحادِ، والابتعاد عن تضليلِ الشارعِ الرياضيّ بقصصٍ من وهم الخيالِ، لا تستندُ إلى الواقع بصلةٍ، في وقتٍ نحتاجُ إلى التكاتفِ لتحقيق النجاحِ المنشود في الوصولِ إلى المونديال المُقبل".



