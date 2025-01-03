ريال مدريد يسعى الى كسر عقدته الازلية امام فالنسيا اليوم

2025-01-03 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

بات القلق يحيط بالإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قبل مواجهة فالنسيا مساء، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، في ملعب الـ "مستايا".

ويحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا في ملعب "ميستايا" في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 للدوري الإسباني مساء اليوم.

واعترف كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة بصعوبة مواجهة فالنسيا قائلا، "مباراة فالنسيا بمثابة تحد جديد، سنخوضها بحماس كبير"، مضيفا "ستكون المباراة صعبة للغاية، لقد غيّر فالنسيا مدربه، وكان من الصعب علينا دائماً اللعب ضدهم، ودائما ما نعاني على أرضهم".

و يسعى النادي الملكي للانقضاض على صدارة الدوري الإسباني، مع العلم أنه يحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف أتلتيكو مدريد، مع العلم أن ثنائي العاصمة خاضا نفس عدد المباريات (18 جولة)، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث رغم خوض 19 مباراة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد يواجه عقدة أخرى تتمثل في مواجهاته ضد فرق مدينة فالنسيا بالليغا، وتحديدا أمام "الخفافيش" أنفسهم وفياريال.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز في أي من مبارياته الأربع الأخيرة خارج أرضه في الدوري الإسباني ضد فرق منطقة فالنسيا، حيث تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.

ولم يخض الريال 5 مباريات أو أكثر دون فوز خارج أرضه ضد هذه الفرق في المسابقة منذ تشرين الأول 1954، مع العلم أنه فاز في 12 مباراة وتعادل في 5 وخسر 7 مرات.

لكن في الوقت نفسه، لا يعيش فالنسيا صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الإسباني أفضل أوقاته، خاصةً أنه حصد 7 نقاط فقط من أول 11 مباراة له هذا الموسم (فاز 1 وتعادل 4 وخسر 6)، ولم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 11 مباراة.

ولم يفز ريال مدريد سوى مرتين فقط في آخر 10 زيارات له إلى فالنسيا في الدوري الإسباني، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل 3 مرات.