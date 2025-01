صحيفة عبرية: الدمار شمال غزة أكبر مما خلفه الأمريكيون في هيروشيما

2025-01-03 17:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأقرّت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، بوحشية الكيان الإسرائيلي، مؤكدة أن الدمار شمال قطاع غزة هو أكبر مما خلفه الأمريكيون في هيروشيما أو فيتنام.وذكرت الصحيفة في تقرير أن "حماس تحاول أن تبني قوتها في جباليا التي ترى فيها رمزا"، مستدركة "في جباليا قامت حماس وبدأت الانتفاضة الأولى، لكن الجيش الإسرائيلي يخلق "نجاحات تكتيكية" هناك […]

