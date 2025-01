2025-01-03 17:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة.، باحتجاز 5 رهائن في سجن آرل جنوبي البلاد. ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر في السجن قوله إن سجينا يحمل سلاحا أبيضا يحتجز 4 ممرضين وحارسا، مضيفا أن الرجل لديه سجّلا من الأزمات النفسية. من جانبه، أفاد موقع "بي إف إم" الفرنسي بأن فرق الطوارئ توجهت لمكان الحادث. […]

