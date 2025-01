الهجرة: لم نتلق طلبات من السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم

2025-01-03 17:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، أن الوزارة بدأت بتسيير رحلات الى لبنان لنقل ضيوف العراق الراغبين بالعودة، فيما بينت أن ملف عودة السوريين لم يتم فتحه وإعادة الراغبين مرهون بتهيئة الظروف المناسبة. وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري بحسب الوكالة الرسمية، إن "ضيوف العراق والبالغ عددهم (22000) لم يعودوا جميعهم، بسبب توقف الطيران نتيجة […]

