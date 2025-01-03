فوز الحشد الشعبي والكوفة في دوري النخبة لكرة اليد
2025-01-03 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ فاز فريقا الحشد الشعبي والكوفة على منافسيهما، يوم الجمعة، ضمن منافساتالجولة العاشرة لدوري النخبة لكرة اليد لموسم 2024-2025 في بغداد والبصرة.
وفازفريق الحشد الشعبي على الفتوة الموصلي بنتيجة 33-20.
وجرتالمباراة عصر اليوم في قاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد.
كمافاز فريق الكوفة على مضيفه بلدية البصرة بنتيجة 30-23.
وجرتالمباراة عصر اليوم في قاعة نادي نفط البصرة.
وكانفريق نفط البصرة قد حقق الفوز أمس الخميس على السليمانية بنتيجة 29-26 ضمن منافساتالجولة العاشرة لدوري النخبة لكرة اليد.