القاسم يعمق من جراحات الحدود ويحقق الفوز برباعية

2025-01-03 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق القاسم على ضيفه الحدود، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 لدورينجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثانية والنصف عصراً، وانتهتلصالح القاسم بنتيجة 4-2.

وانتهىالشوط الأول بتقدم القاسم بنتيجة 3-1، سجل الحدود أولاً عن طريق أثير صالح فيالدقيقة 16، وسجل القاسم ثلاثة أهداف عن طريق سيف رشيد 36 و46، والحارث حاتم فيالدقيقة 40.

وفيالشوط الثاني، سجل الحدود هدفه الثاني عن طريق فكتور كوستا في الدقيقة 74، وفيالدقيقة 88 سجل القاسم هدفه الرابع من ركلة جزاء.

وبهذهالنتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 14 بالمركز 15، وتجمد رصيد الحدود عند النقط 3بالمركز الأخير.