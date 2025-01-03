دوري نجوم العراق.. نوروز يحقق الفوز على ديالى

2025-01-03 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق نوروز على ضيفه ديالى، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 لدورينجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب نوروز في السليمانية عند الساعة الثانية من بعد الظهر، وانتهت لصالحصاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1.

وانتهىالشوط الأول بدون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الأول عن طريق أحمدمحمود في الدقيقة 60، وعاد نوروز ليسجل هدفه الثاني عن طريق آسو رستم في الدقيقة90+3 من ركلة جزاء، وقلص ديالى النتيجة في الدقيقة 90+11 عن طريق أحمد تركي.