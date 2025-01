مع قدوم الفصل التشريعي.. ما مصير التعديل الوزاري لحكومة السوداني؟

2025-01-03 17:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر مع اقتراب الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، تتزايد التساؤلات حول ملف التعديل الوزاري المرتقب، ويُنظر إلى هذا التعديل كخطوة تهدف إلى تعزيز أداء خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن عزمه إجراء تعديل وزاري يشمل عدداً من الوزراء، مستنداً في ذلك إلى تقييمات …

