إبعاد ٤٤ شخصا أجنبيا مخالفين لقانون الإقامة في البصرة

2025-01-03 17:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الجمعة، إبعاد 44 شخصا أجنبيا مخالفين لقانون الإقامة في البصرة. وذكرت المديرية في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، أن “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في البصرة، أبعدت 44 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب في العراق بمحافظة البصرة، وذلك عبر مطار البصرة الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي”. …

