2025-01-03 17:27:04 - المصدر: ايشان

وجهت الولايات المتحدة، اتهاماً إلى أحد عناصر الجيش الأمريكي بمحاولة الانضمام إلى حزب الله اللبناني. وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن “جاك داناهر مولوي (24 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرلندية، أوقف في شيكاغو الشهر الماضي ونُقل إلى بنسلفانيا يوم الاثنين الماضي (30 كانون الأول)، لمواجهة التهم”. ووفق لائحة الاتهام، فإن “مولوي سافر لبنان في آب […]

ظهرت المقالة الولايات المتحدة تتهم عنصراً في الجيش الأمريكي بمحاولة الانضمام إلى الحزب اللبناني أولاً على ايشان.



