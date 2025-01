2025-01-03 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كوردستان / عراق اوبزيرفر تمكن فريق نوروز من إلحاق هزيمة بضيفه ديالى، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق. وجرت المباراة على ملعب نوروز في السليمانية عند الساعة الثانية من بعد الظهر، وانتهت لصالح صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1. وسجل نوروز هدفه الأول عن طريق أحمد محمود في الدقيقة 60، وعاد نوروز ليسجل …

