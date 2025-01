2025-01-03 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر تسود حالة من الارتباك في الأوساط الرياضية بعد أنباء تحدثت عن مساعي سياسيين متنفذين لافشال صعود المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا 2026، تمهيداً للهيمنة على اتحاد كرة القدم بحجة فشل المنتخب في التأهل المونديالي. وتصاعدت الأصوات المطالبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لحماية …

