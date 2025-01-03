الكشف عن خفايا جثة "إمام قاسم" في كركوك

2025-01-03 17:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، عن خفايا العثور على جثة في حي شعبي شرقي كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناء على معلومة أوردها أحد المدنيين، تحركت قوة أمنية مشتركة الى منطقة إمام قاسم شرقي كركوك وعثرت بعد التفتيش على جثة مدني في العقد الخامس من عمره".

وأضاف، أن "الجثة تعود لشخص معوق ويعيش وحيدا، وفق المعلومات الاولية، وتم نقلها الى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة".

وأشار الى أنه "لا يمكن الجزم بأسباب الوفاة دون انتظار تقرير الطب العدلي بشكل رسمي".