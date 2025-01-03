شجار يتسبب بمقتل مواطن واصابة اخرين بقضاء الحمزة الغربي

2025-01-03 17:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بابل

قال مصدر امني، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، ان شجارا تسبب بمقتل مدني واصابة اخرين جراء خلاف شخصي بمحافظة بابل.

واكد المصدر، لـ "بغداد اليوم"، ان "المجني عليه اصيب بطلق ناري من الجاني، واصيب اخرين في قضاء الحمزة الغربي التابع لمحافظة بابل جنوب بغداد".

واضاف، ان القوات الامنية حضرت الى مكان الحادث لمعرفة ملابسات الحادث وتداعياته.

وباتت عمليات القتل بين المدنيين تشكل هاجسا يؤرق المواطن بعد تنامي تلك الحوادث المجتمعية بشكل لافت خاصة في الاحياء الشعبية.