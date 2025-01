2025-01-03 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى / متابعة عراق اوبزيرفر حصد الطالب براء فهمي احمد القزاز، وهو أحد طلبة المدارس المتميزين في محافظة نينوى، حصد المرتبة الثالثة عالميا عن اختراعه لجهاز كشف السرطان المبكر بوقت قياسي. وقال الطالب براء، للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر: “بدأت اهتم واتعلم في مجال الذكاء الاصطناعي، وانا بعمر تسع سنوات، كون هذا المجال مهم ودخل …

The post عراقي يحصد المرتبة الثالثة عالميا باختراع جهاز للكشف عن السرطان first appeared on Observer Iraq.