هل موقف امريكا تجاه ملف حل الفصائل في بغداد هو ذاته بالاقليم ؟

2025-01-03 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ترددت مؤخرا مخاوف حول احتمالية وجود ضغوط ستمارسها الولايات المتحدة على الأحزاب الكوردية لحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها على غرار الضغط الذي يمارس على الفصائل المسلحة في بغداد. وفي هذا الشأن علق المحلل السياسي نجم القصاب خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر إن “مطلب الولايات المتحدة وبعض الدول والسياسيين بحل فصائل …

