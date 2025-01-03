اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةعراق اوبزيرفراخبار العراق السياسية › الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم في التسول

الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم في التسول

الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم في التسول
الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم في التسول
2025-01-03 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 6 متهمين بعمليات استدراج الأطفال واستغلالهم في التسول ببغداد يمثلون شبكتين وذلك بعمليتين أمنيتين منفصلتين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري في بيان: إنه” في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وكالة الاستخبارات للحد من ظاهرة التسول، نفذت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر …

The post الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم في التسول first appeared on Observer Iraq.

الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم في التسول

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر