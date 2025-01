جريمة تسليب مسلحة تسفر عن إصابات وسرقة أموال قرب مدخل الناصرية الشمالي

2025-01-03 18:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:شهد مدخل الناصرية الشمالي، ظهر اليوم، حادثة تسليب مسلحة استهدفت مركبة تقل شخصين، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اعتراض طريقهم وسرقة أموالهم تحت تهديد السلاح، مع إطلاق النار عليهم. وأفاد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية أن المهاجمين، الذين كانوا يستقلون سيارة نوع “أوباما”، اعترضوا الضحايا...

