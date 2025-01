2025-01-03 18:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تمكنت فرق الدفاع المدني في ذي قار، اليوم، من السيطرة على حريق كبير اندلع في معمل للأصباغ على طريق سيد دخيل شرق مدينة الناصرية، مخلفًا أضرارًا مادية جسيمة. وصرّح مدير الدفاع المدني في ذي قار، العميد أحمد حسين، لشبكة أخبار الناصرية، أن الحريق استدعى تدخل ثلاثة فرق إطفاء...

