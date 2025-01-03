الداخلية تكشف حقيقة تورط مدير قسم استخبارات النجف بالابتزاز

2025-01-03 18:20:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حقيقة تورط مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب النجف الأشرف بقضايا ابتزاز.

وذكرت الداخلية في بيان تلقته "الاولى"، أنه "انتشر فيديو يتضمن قصة تورط مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب قضاء النجف في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة النجف في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية"

واضافت أن"المعلومات التي وردت صحيحة وتعود لتاريخ 14 كانون ثاني 2023 واتخذت الإجراءات القانونية باعتقالهم جميعا وأحالتهم للتحقيق لينالوا جزائهم العادل".