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أكثر من 334 ألف لاجئ وطالب لجوء في العراق

أكثر من 334 ألف لاجئ وطالب لجوء في العراق
أكثر من 334 ألف لاجئ وطالب لجوء في العراق
2025-01-03 18:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى ذكر موقع "ODP" التابع لمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أن العراق يستضيف أكثر من 334 ألف لاجئ وطالب لجوء، 90% منهم سوريون يعيشون في إقليم كوردستان، ويضم أكثر من مليون نازح داخلياً، وإستراتيجية المفوضية تستهدف خلال الأعوام 2025-2029 تحقيق التوازن بين البرامج الإنسانية ونهج التنمية. وبحسب التقرير الدولي، فإن من بين اللاجئين الـ334 […]

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