اعتقال 14 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال 2024

بغداد/ المدى أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات ألقت القبض على 14 ألف تاجر وحائز مخدرات في عام 2024، وضبطت 6 أطنان من المواد المخدرة بأنواعها. وقال الغراوي، في بيان تلقته (المدى)، إنه "ووفقا لاحصائيات المديرية فإن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بالإعدام بحق 144 تاجراً دولياً […]

