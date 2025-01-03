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اعتقال 14 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال 2024

اعتقال 14 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال 2024
اعتقال 14 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال 2024
2025-01-03 18:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات ألقت القبض على 14 ألف تاجر وحائز مخدرات في عام 2024، وضبطت 6 أطنان من المواد المخدرة بأنواعها.  وقال الغراوي، في بيان تلقته (المدى)، إنه "ووفقا لاحصائيات المديرية فإن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بالإعدام بحق 144 تاجراً دولياً […]

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