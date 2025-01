2025-01-03 18:35:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن عودة لاعبي المنتخب براً إلى البلاد بعد مغادرة بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت. وقال الاتحاد في بيان تلقته (المدى) إنه "يستغرب المعلوماتَ المغلوطةَ التي تداولتها عددٌ من وسائل الإعلامِ المُختلفة بشكلٍ متكررٍ بشأن تواجدِ (40) شخصاً من أعضاءِ الهيئةِ العامّة للاتحادِ في بطولةِ كأس […]

The post اتحاد الكرة يوضح أسباب العودة البرية للمنتخب الوطني من الكويت appeared first on جريدة المدى.