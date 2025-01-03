الإعمار: نسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية تلكأت منذ سنوات
2025-01-03 19:25:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - آمنة السلامي
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، عن مراحل إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية كانت متلكئة منذ سنوات بعدة محافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "كان هنالك 49 مشروعاً سكنياً في المحافظات غالبيتها متلكئ وحالياً وصلنا لنسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع منها في محافظات الأنبار والديوانية والنجف الأشرف وواسط وديالى".
وأضاف، أنه "يجري التنسيق للعمل بباقي المشاريع السكنية الأخرى المتلكئة بغية إعلانها كفرص استثمارية أو إحالتها إلى المحافظة المعنية لإكمالها".
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، عن مراحل إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية كانت متلكئة منذ سنوات بعدة محافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "كان هنالك 49 مشروعاً سكنياً في المحافظات غالبيتها متلكئ وحالياً وصلنا لنسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع منها في محافظات الأنبار والديوانية والنجف الأشرف وواسط وديالى".
وأضاف، أنه "يجري التنسيق للعمل بباقي المشاريع السكنية الأخرى المتلكئة بغية إعلانها كفرص استثمارية أو إحالتها إلى المحافظة المعنية لإكمالها".