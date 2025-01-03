الإعمار: نسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية تلكأت منذ سنوات

2025-01-03 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، عن مراحل إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية كانت متلكئة منذ سنوات بعدة محافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "كان هنالك 49 مشروعاً سكنياً في المحافظات غالبيتها متلكئ وحالياً وصلنا لنسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع منها في محافظات الأنبار والديوانية والنجف الأشرف وواسط وديالى".وأضاف، أنه "يجري التنسيق للعمل بباقي المشاريع السكنية الأخرى المتلكئة بغية إعلانها كفرص استثمارية أو إحالتها إلى المحافظة المعنية لإكمالها".