شبكة الإعلام العراقي تفتح آفاق التعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية القطرية

2025-01-03 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت شبكة الإعلام العراقي IMN، اليوم الجمعة، عن افتتاح آفاق التعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية في دولة قطرية، فيما ناقشت مع شبكة الجزيرة بناء شراكة استراتيجية لتعزيز القطاع الإعلامي.

وضم وفد شبكة الإعلام العراقي برئاسة عضو مجلس الأمناء أوسم ماجد غانم، حيث زار العاصمة القطرية الدوحة بدعوة رسمية من شبكة الجزيرة الإعلامية كلاً من مدير معهد التدريب الإعلامي حسن كاظم السويعدي، ومدير مكتب مجلس الأمناء محمد هاشم، ومسؤول إعداد البرامج السياسية حسام خير الله، ومسؤول التنسيق عمار فاضل.

والتقى الوفد خلال الزيارة التي استغرقت خمسة أيام، مسؤولي شبكة الجزيرة وعدداً من العاملين فيها، إذ عقدت لقاءات موسعة مع إيمان العامري مديرة معهد التدريب الإعلامي، ومنتصر مرعي مسؤول المبادرات، فضلاً عن خبراء ضبط الجودة، وكوادر التعليم الإلكتروني، وصحفيي مجلة الصحافة، ومدير غرفة أخبار قناة الجزيرة عاصف حميدي، ومسؤولي قطاع الإعلام الرقمي برئاسة منير الدايمي.

كما اطلع الوفد عن كثب على طبيعة عمل مؤسسات AJ+، القطاع الرقمي، القناة الوثائقية، القناة الإنجليزية، القطاع الهندسي، وبعض أقسام الإنتاج الصوتية والمرئية، كما تبادل الحوار مع الصحفيين والفنيين من مختلف المجالات.

واستعرض الأمين أوسم ماجد غانم خلال الاجتماعات تجربة العراق في تأسيس نموذج خدمة عامة منفرد في المنطقة، تمثله شبكة الإعلام العراقي، كما ناقش بشكل موسع السياسات العامة من معايير تحريرية وهياكل تنظيمية لكلا المؤسستين، وإمكانية بناء شراكة لتبادل الخبرة والمساهمة في التخطيط، فضلاً عن سبل استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والرصد والتحليل والانتاج الإعلامي، وبما يحقق رسالة رصينة ومتطورة تخدم الجمهور بصفتهم مواطنين.

وفي لقاءين منفصلين، زار الوفد مدير عام وكالة الأنباء القطرية "قنا" أحمد الرميحي، واطلع على إنجازات الوكالة في مجال التحديث التكنولوجي والتدريب، وناقش آفاق التعاون مع وكالة الأنباء العراقية، كما اجتمع مع المسؤولين الإقليميين لشركة Google، وبحث معهم إمكانية الاستفادة من نماذج البنية الرقمية التي وفرتها الشركة للمؤسسات الإعلامية في الدوحة لتعزيز قدرات IMN.

كما شملت الزيارة أيضاً لقاء القائم بالأعمال في السفارة العراقية في قطر الدكتور أحمد النقاش، إذ تم تأكيد أهمية التعاون بين IMN والبعثة الدبلوماسية؛ لدعم هذه المبادرات المهنية وضمان استدامتها.

IMN

كما التقى الوفد مع عراقيين مغتربين عاملين في القطاع الإعلامي في قطر، واستمع إلى تجاربهم المهنية، ودعاهم لزيارةوتقديم خبراتهم لتعزيز البيئة الصحفية داخل العراق في شبكة الإعلام العراقي أو في المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.















