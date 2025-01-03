غرق شابة في بحيرة حمرين وإصابة اثنين بعملية تسليب بذي قار

2025-01-03 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع شابة غرقاً بانقلاب زورق كانيقل عائلة في بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة، فيما هاجم مسلحون مجهولون شخصين وقاموابتسليبهم مبالغاً مالياً كبيراً، جنوبي العراق.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زورقاً يقل عائلة من ثمانية أفراد في بحيرةحمرين شمال شرقي ديالى تعرض للانقلاب ما أسفر عن مصرع شابة غرقاً، وإنقاذالآخرين".

وأوضحأن "العائلة كانت تقضي عطلة نهاية الأسبوع في رحلة وسط البحيرة".

وفيالسياق، أبلغ مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بـ"إصابة شخصين صاحبي منفذ(كي كارد) بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بعد أن هاجمهما مسلحون مجهولون وقاموابتسليبهما مبلغاً قدره 180 مليون دينار، عند بوابة مدينة الناصرية الشمالية".

ولفتالمصدر إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".